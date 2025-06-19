На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил решение РФ выйти из соглашения о военном сотрудничестве с ФРГ

Политолог Рар назвал формальностью выход РФ из военного соглашения с ФРГ
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с газетой «Взгляд» назвал логичным решение России выйти из соглашения с Германией о военном сотрудничестве. Эксперт напомнил, что Берлин является одним из крупнейших оружейных доноров Украины, а часть его элит выступает за усиление антироссийских санкций.

«Прекращение двустороннего сотрудничества Москвы и Берлина в военно-технической сфере — формальность. С начала активной фазы украинского кризиса страны не ведут никакого взаимодействия по этому направлению. Более того, сейчас Россия и Германия находятся в стадии, предваряющей возможный военный конфликт», — отметил Рар.

Он добавил, что на данный момент трудно представить, как отношения РФ и ФРГ смогут возобновиться в будущем. За диалог с Москвой, по его словам, выступает только партия «Альтернатива для Германии», и то очень сдержанно.

19 июня в министерстве иностранных дел России заявили, что Москва намерена выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве c Германией (документ от 14 июня 1996 года).

В ведомстве отметили, что формально действующее соглашение утратило смысл и практическое значение, оно совсем не соответствует текущему состоянию межгосударственных отношений РФ и ФРГ.

Ранее в Германии высказались о поставках Taurus Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами