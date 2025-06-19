Политолог оценил решение РФ выйти из соглашения о военном сотрудничестве с ФРГ

Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с газетой «Взгляд» назвал логичным решение России выйти из соглашения с Германией о военном сотрудничестве. Эксперт напомнил, что Берлин является одним из крупнейших оружейных доноров Украины, а часть его элит выступает за усиление антироссийских санкций.

«Прекращение двустороннего сотрудничества Москвы и Берлина в военно-технической сфере — формальность. С начала активной фазы украинского кризиса страны не ведут никакого взаимодействия по этому направлению. Более того, сейчас Россия и Германия находятся в стадии, предваряющей возможный военный конфликт», — отметил Рар.

Он добавил, что на данный момент трудно представить, как отношения РФ и ФРГ смогут возобновиться в будущем. За диалог с Москвой, по его словам, выступает только партия «Альтернатива для Германии», и то очень сдержанно.

19 июня в министерстве иностранных дел России заявили, что Москва намерена выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве c Германией (документ от 14 июня 1996 года).

В ведомстве отметили, что формально действующее соглашение утратило смысл и практическое значение, оно совсем не соответствует текущему состоянию межгосударственных отношений РФ и ФРГ.

Ранее в Германии высказались о поставках Taurus Украине.