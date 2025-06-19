Политолог: Зеленский на саммите G7 прошел определенный рубеж

Президент Украины Владимир Зеленский прошел определенный рубеж на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде — американский лидер Дональд Трамп больше не будет ему покровительствовать. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, историк Сергей Станкевич.

«Трамп его как политического клиента списал, отдалил от себя. Зеленский теперь вынужден перезаключить клиентский контракт. США для него не партнер и опекун на какое-то время. А новый контракт клиентский нужно подписывать по принципу контракта all-inclusive, когда дают оружие, деньги и всячески опекают политически», — отметил эксперт.

Этот контракт Киеву, по его словам, придется заключать с Европой. Однако, нюанс в том, что там не так много ресурсов и денег, как хотелось бы. Именно поэтому Зеленский вернулся из Канады с пустыми руками, заключил Станкевич.

Саммит G7 проходил в Канаде с 15 по 17 июня. В ходе мероприятия Зеленский рассчитывал провести личную беседу с Трампом, однако она не состоялась, так как президент США уехал раньше времени.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Газетой.Ru» объяснил нежелание Трампа встречаться с Зеленским личной неприязнью.

Ранее в Госдуме подвели итоги саммита G7 для Зеленского.