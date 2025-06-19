Американский сенатор назвал Зеленского ослом

Президент Украины Владимир Зеленский вел себя как «надменный осел» во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Джей Вэнсом в Белом доме в конце февраля. Такое мнение высказал американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз назвал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По мнению Круза, Зеленский тогда повел себя «ужасно». Сенатор высказал мнение, что та встреча в Овальном кабинете Белого дома войдет в историю как «самая неудачная встреча любого лидера, который когда-либо там бывал».

Политик добавил, что Зеленский таким поведением наносит серьезный ущерб Украине.

Во время встречи в Овальном кабинете в феврале этого года журналист Брайан Гленн спросил Зеленского, есть ли у него костюм. После этого вопроса ситуация в Белом доме начала накаляться, и в итоге переговоры завершились перепалкой Зеленского и Трампа. Украинскому лидеру пришлось досрочно покинуть Белый дом, он не остался на пресс-конференцию.

Ранее в Раде предложили Зеленскому поработать над своим поведением и внешним видом.