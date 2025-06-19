Военный эксперт оценил роль Израиля в конфликте на Ближнем Востоке

США близки к вступлению в конфликт на Ближнем Востоке. Израиль при этом взял на себя всю грязную работу. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

Во-первых, Израиль взял на себя ответственность за начало боевых действий. То есть США не будут выглядеть страной-агрессором. Во-вторых, страна приняла на себя удары со стороны Ирана, приведшие к значительным разрушениям. Если Вашингтон вступит в войну, ответственность за нее в итоге будет лежать не на нем, пояснил эксперт.

«Плюс действительно, как правильно отмечают, это для него (для Вашингтона. — «Газета.Ru») способ отвязаться от Украины, которую он не хочет продолжать спонсировать, это проект Демпартии и вообще ненужный. А помощь Израилю — это сразу возможность опереться на еврейское лобби в западном мире», — отметил Шлепченко.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Взаимные атаки продолжаются по сей день.

18 июня президент США Дональд Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не примет его «последний ультиматум». По его словам, воздушное пространство над Ираном находится под контролем США, а сама страна осталась без систем ПВО.

Ранее в Израиле назвали возможную цель для атак после Ирана.