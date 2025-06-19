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Глава Дагестана похвалил работу Умавова на посту мэра Махачкалы

Меликов: Умавов много сделал для комфорта жителей Махачкалы
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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов много сделал для комфорта и благополучия жителей города. Об этом написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

19 июня Умавов объявил о сложении полномочий.

Меликов отметил, что Умавов держал на личном контроле многие «чувствительные вопросы», брал на себя ответственность при решении проблем, при нем мэрия начала слышать горожан и своевременно реагировать на их сигналы.

Глава Дагестана добавил, что бывший мэр провел крупную работу по возвращению в муниципальную собственность участков и территорий, которые были незаконно оформлены, благодаря ему в систему ЖКХ включили единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения.

Когда Дагестан столкнулся с террористической угрозой, Умавов проявил себя достойно и продемонстрировал организаторские качества и собранность, а также принимал все требующиеся меры для обеспечения безопасности, рассказал Меликов.

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