«Шоу в стиле 95 квартала»: экс-нардеп о возможной встрече Путина и Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский — это человек «совершенно не подготовленный к управлению государством» и не имеющий понятия о дипломатической этике. Поэтому его возможная встреча с российским президентом Владимиром Путиным может превратиться в «шоу в стиле 95 квартала». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Даже некоторые украинцы уже признают, что Зеленский не способен выполнять достигнутые с Россией договоренности, то есть встречаться с ним просто так смысла особого нет. Интересно, что Путин отдельно отметил, что с юридической точки зрения подписание документов будет происходить не с нынешним президентом, а с будущим легитимным, то есть очевидный намек на выборы», — добавил экс-нардеп.

По мнению Олейника, важно отметить, что встреча не будет двусторонней, так как Путин готов встретиться только в формате США-Россия-Украина, возможно, участие американцев станет сдерживающим фактором для Зеленского.

«Я уверен, что европейцы заинтересованы, чтобы Зеленский повторил то шоу, которое происходило на встрече с президентом Трампом в Овальном кабинете. При этом, если Зеленский начнет вести себя неподобающим образом на переговорах, у Владимира Путина хватит опыта и выдержки, чтобы четко показать, что шоу должно происходить в другом месте», — заключил Олейник.

На встрече с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума Путин заявил, что готов встретиться со своим украинским коллегой. При этом, по его мнению, на мирном соглашении должна стоять подпись законных властей.

Ранее Песков назвал условие для встречи Путина с Трампом и Зеленским.