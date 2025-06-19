На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров встретится с президентом Туркмении

Лавров проведет встречу с президентом Туркмении Бердымухамедовым 24-25 июня
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Туркмению для встречи с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым 24-25 июня. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«24-25 июня <...> Лавров посетит Туркменистан с официальным визитом, состоятся его переговоры с президентом этой страны, заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана», — заявила она на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин сообщил, что глава МИД РФ посетит Ашхабад с официальным визитом в конце июня, но точная дата не называлась.

9 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что новая очная встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио зависит от решения президентов двух стран и остроты обсуждаемых тем. В том же интервью дипломат рассказал, что главы внешнеполитических ведомств находятся в постоянном контакте.

Ранее стало известно о контактах Лаврова с Оманом и Азербайджаном по теме Ближнего Востока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами