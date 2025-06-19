Лавров встретится с президентом Туркмении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Туркмению для встречи с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым 24-25 июня. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«24-25 июня <...> Лавров посетит Туркменистан с официальным визитом, состоятся его переговоры с президентом этой страны, заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана», — заявила она на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин сообщил, что глава МИД РФ посетит Ашхабад с официальным визитом в конце июня, но точная дата не называлась.

9 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что новая очная встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио зависит от решения президентов двух стран и остроты обсуждаемых тем. В том же интервью дипломат рассказал, что главы внешнеполитических ведомств находятся в постоянном контакте.

Ранее стало известно о контактах Лаврова с Оманом и Азербайджаном по теме Ближнего Востока.