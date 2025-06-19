«США не понимают, с чем связались»: эксперт о конфликте на Ближнем Востоке

Военэксперт Крапивник: Иран доставит США больше проблем, чем им кажется

Соединенные Штаты могут всерьез увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

«Они реально не понимают, с чем дело имеют. Это видно из интервью, которое [журналист] Такер Карлсон провел с [сенатором] Тедом Крузом. Тед Круз — один из главных сторонников войны с Ираном. Вообще ничего об Иране не знает, и это показал», — отметил специалист.

Он также обратил внимание, что Вашингтон передислоцировал с украинского направления большое количество систем ПВО. По его словам, «если Россия собирается делать решительный ход — сейчас самое время».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Взаимные атаки продолжаются по сей день.

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