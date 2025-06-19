В Киргизии потребовали от РФ особого статуса для своих граждан

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Киргизии и экс-премьер-министр страны Темир Сариев потребовал особый статус для граждан республики в России. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает 24.KG.

«‎Мы хотим, чтобы Кыргызстан, кыргызский народ имел особый статус в Российской Федерации. Потому что в самое тяжелое время мы были с вами», — сказал он.

Сариев подчеркнул, что киргызский народ защищал Москву в Великую Отечественную войну. А также поддержали РФ, когда началась спецоперация.

12 июня сообщалось, что спецслужбы Киргизии провели спецоперацию по выявлению незаконных мигрантов не с целью выдворения российских релокантов, а из-за обострения внутриполитической обстановки. Политолог Марс Сариев рассказал, что недавно в республике пытались раскачать ситуацию нагнетанием антииндийских и антипакистанских настроений. Из-за этого начались нападения на пакистанских и индийских граждан. В связи с этим и начались антимигрантские рейды, отметил он.

Ранее спецслужбы Киргизии задержали 30 террористов, планировавших взрывы.