На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киргизии потребовали от РФ особого статуса для своих граждан

Глава ТПП Киргизии Сариев потребовал особый статус для граждан республики в РФ
close
РИА Новости

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Киргизии и экс-премьер-министр страны Темир Сариев потребовал особый статус для граждан республики в России. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает 24.KG.

«‎Мы хотим, чтобы Кыргызстан, кыргызский народ имел особый статус в Российской Федерации. Потому что в самое тяжелое время мы были с вами», — сказал он.

Сариев подчеркнул, что киргызский народ защищал Москву в Великую Отечественную войну. А также поддержали РФ, когда началась спецоперация.

12 июня сообщалось, что спецслужбы Киргизии провели спецоперацию по выявлению незаконных мигрантов не с целью выдворения российских релокантов, а из-за обострения внутриполитической обстановки. Политолог Марс Сариев рассказал, что недавно в республике пытались раскачать ситуацию нагнетанием антииндийских и антипакистанских настроений. Из-за этого начались нападения на пакистанских и индийских граждан. В связи с этим и начались антимигрантские рейды, отметил он.

Ранее спецслужбы Киргизии задержали 30 террористов, планировавших взрывы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами