В МИД сообщили, что РФ выступает за политическое решение между Израилем и Ираном

Захарова: РФ выступает за политическое решение между Израилем и Ираном

Россия выступает за поиск переговорного решения в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Мы [выступаем] за политическое решение, переговоры. Мы неоднократно это подчеркивали. Президент объяснил наши усилия на этом треке», — сказала она.

До этого замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что важно не допустить начала третьей мировой войны. По его словам, она «просто уничтожит цивилизацию».

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной — гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее в МИД РФ оценили роль Запада в конфликте Израиля и Ирана.