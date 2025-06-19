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Дуров раскритиковал политику Трампа

Дуров о политике Трампа: не одобряю все, что он делает
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Annabelle Gordon/Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью французской газете Le Point раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, заявив, что не одобряет то, что он делает.

«Я не одобряю все, что он делает, но считаю, что запрет Дональда Трампа в социальных сетях был ошибкой и даже очень опасен. Это создало определенный прецедент», — отметил Дуров.

Миллиардер напомнил о массовой блокировке соцсетей Трампа в 2021 году. По мнению Дурова, если общественность позволила себе так поступить на тот момент с бывшим президентом США, то «любой человек может оказаться уязвимым».

До этого Дуров сообщил, что не отвечает на сообщения президента Франции Эммануэля Макрона. По словам предпринимателя, в последний раз Макрон писал ему после его заявления о попытке вмешательства французских властей в президентские выборы в Румынии. Основатель Telegram заявил, что не ответил ему, и подчеркнул, что отказался бы и от личной встречи с президентом.

Ранее Дуров сообщил, что подготовил свое завещание.

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