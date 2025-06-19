В России сделали первые выводы из конфликта Израиля и Ирана

Оружие Ирана в конфликте с Израилем оказалось высокотехнологичным, даже «Железный купол» не смог отразить ракетные удары. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, у Израиля не получился блицкриг, поскольку он не учел возможности ПВО Ирана, а данные разведок Британии и США давали ложную картинку. Кроме того, указал полковник, многие ракеты Ирана оказались более высокотехнологичными, чем все предполагали, и даже «Железный купол» оказался «дырявым».

Матвийчук назвал неудачным решение Израиля сделать ставку на авиацию, поскольку Иран ответил эффективнее, применив ракеты.

«Здесь, конечно, сразу возникает вопрос, почему Иран не применил свою авиацию? Но, думаю, он просто спрятал ее на случай, если придется прибегнуть к ней в рамках сухопутных операций», — сказал Матвийчук.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Они были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных. Иран ответил, с тех пор атаки сторон друг на друга не прекращаются.

Ранее стало известно, сколько еще системы ПВО Израиля смогут отражать удары Ирана.