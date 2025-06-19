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Захарова напомнила Мелони о резолюции ООН 1965 года

Захарова предложила Мелони прочесть принятую в 1965 году резолюцию ООН
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Pool/Reuters

Выступившая за смену власти в Иране глава правительства Италии Джорджа Мелони должна помнить о резолюции ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что 21 декабря 1965 года Генеральная Ассамблея ООН 109-ю голосами при воздержавшейся Великобритании приняла резолюцию 2131, которая называется «Декларацией о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета». Италия тогда также проголосовала за эту резолюцию.

Официальный представитель МИД России предложила Мелони ознакомиться с этим документом ООН.

Комментарий Захаровой связан с заявлением Мелони о смене власти в Иране через свержение нынешнего руководства страны иранским народом.

18 июня официальный представитель главы дипломатии ЕС Ануар аль-Ануни заявил, что ликвидация руководства Ирана является неприемлемым методом урегулирования конфликта с Израилем.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее Захарова назвала страшной фразу Мерца о конфликте между Израилем и Ираном.

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