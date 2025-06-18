МИД Ирана прокомментировал информацию о поездке делегации в Оман

МИД Ирана опроверг информацию о поездке переговорной делегации Исламской Республики в Оман, который выступал посредником в диалоге Тегерана и Вашингтона по ядерному вопросу. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Официальный представитель МИД Исмаил Багаи отметил, что это сообщение не соответствует действительности», — говорится в публикации.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также в комментарии агентству Fars опроверг данные, что иранская делегация прибыла в Маскат.

Накануне агентство Reuters сообщило, что делегация Ирана отправилась в Оман.

Иран и Соединенные Штаты при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по ядерной проблеме. Последний из них прошел в Риме 23 мая.

Конфликт между странами продолжается пятый день. Тегеран пообещал прошедшей ночью особенно масштабные атаки. Израиль, в свою очередь, атаковал, среди прочего, военный университет КСИР, предприятие по производству центрифуг для обогащения урана и несколько объектов по производству оружия. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в США указали на неспособность Израиля самостоятельно уничтожить ядерные объекты Ирана.