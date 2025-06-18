Калужский губернатор ответил на заявление Пашиняна о вымышленной деревне

Шапша в ответ на слова Пашиняна рассказал о промпроизводстве в Калужской области

Объем промышленного производства в Калужской области почти вдвое превышает такой же показатель во всей Армении. Так губернатор региона Владислав Шапша прокомментировал слова премьера Армении Никола Пашиняна, о как оказалось, вымышленной «деревне в Калуге», его слова приводит RT.

Он отметил, что в его регионе много деревень.

«В одной из них, например в деревне Добрино, расположена одна из площадок особой экономической зоны», — сказал Шапша.

До этого Пашинян обратился к главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну, заявив «Это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге. Это Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту». Кроме того, он пообещал национализировать принадлежащие имеющему гражданство Российской Федерации бизнесмену «Электрические сети Армении» и «деактивировать» оппонента, которого назвал «мошенником». Местные правоохранители пришли к Карапетяну через несколько часов после того, как тот выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне ее публичного конфликта с Пашиняном.

Пашинян также заявил, что давал компании «Электрические сети Армении» месяц на возмещение ущерба гражданам.

Ранее Церковь Армении потребовала прекратить преследование Карапетяна.