Китай выразил опасения насчет ситуации на Ближнем Востоке

Ван И: Китай опасается, что ситуация на Ближнем Востоке выйдет из-под контроля

Китай опасается, что ситуация на Ближнем Востоке выйдет из-под контроля на фоне обострения израильско-иранского конфликта. Об этом в беседе с египетским коллегой заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

«Пренебрежение Израилем международным правом и международными правилами привело к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке, Китай также глубоко обеспокоен тем, что ситуация может выйти из-под контроля», — заявил Ван И.

Китай призвал в первую очередь Израиль поставить интересы и благополучие народов стран региона на первое место — для этого, по словам главы МИД Китая, необходимо немедленно прекратить взаимные обстрелы и создать условия для диалога между сторонами.

До этого британское издание The Telegraph сообщило, что Китай тайно поставил транспортные самолеты Ирану на фоне обострения конфликта с Израилем. Воздушные суда исчезли с радаров у иранских границ, так и не попав в Люксембург, который указывался как их пункт назначения, утверждают журналисты.

Ранее Китай выступил против посягательств на суверенитет и безопасность Ирана.