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Трамп высказался о контактах с Ираном по возобновлению переговоров

Трамп: Иран контактирует с США по вопросу возобновления переговоров
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Evelyn Hockstein/Reuters

Иран контактирует с Соединенными Штатами по вопросу возможного возобновления переговоров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

«Они (представители Ирана. — «Газета.Ru») даже предложили прибыть [на переговоры] в Белый дом», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что время для переговоров между США и Ираном еще не ушло.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ходе выполнения боевых задач израильские войска атаковали инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3».

15 июня Трамп заявил, что заключение сделки при посредничестве Вашингтона может «с легкостью» положить конец конфликту между Израилем и Ираном. Одновременно американский лидер заявил, что любая атака Тегерана на США приведет к тому, что «вся мощь» вооруженных сил Штатов обрушится на исламскую республику «в невиданных ранее масштабах».

Ранее Трамп заявил о стремлении Ирана к диалогу.

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