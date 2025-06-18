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Володин предложил провести анализ законов, принятых во исполнение послания президента

В ГД призвали проанализировать принятые во исполнение послания президента законы
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Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания предложил депутатам на следующей неделе провести анализ законов, которые принимаются в рамках реализации послания президента РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается наших приоритетных направлений, было бы хорошо, чтобы мы постоянно анализировали принятые законы и дальше уже контролировали ход их исполнения. Можно будет на следующей неделе сделать анализ законопроектов, которые мы с вами принимаем в рамках реализации послания президента», — уточнил Володин.

Он подчеркнул, что при принятии проектов важно учитывать не только количественный показатель, но и качественный. По словам председателя Госдумы, это особенно важно, когда не один комитет занимается подготовкой законопроектов, а несколько.

18 июня первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что проект о защите русского языка одобрили на фоне того, что в России наблюдается явное засилье англоязычных слов – они засоряют язык и используются повсеместно.

До этого Володин призвал бороться против организации незаконной миграции в вузах. По его словам, неоднократно становилось известно о случаях, когда структурные подразделения учебных заведений оказывались причастны к такой противоправной деятельности.

Ранее в Госдуме объяснили причину мировой популярности стиля slavic core.

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