В России выступили за снижение санкций

Россия приветствует снижение санкций — это «неестественный процесс» в экономике, который только мешает работе. Такое заявление сделал зампредседателя правительства Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает газета «Известия» в Telegram-канале.

«Конечно, мы это приветствуем и будем поддерживать (снижение санкций — «Газета.Ru»). Будем действовать не в ущерб нашему бизнесу, а только для того, чтобы продолжать развиваться», — сказал Новак.

Он добавил, что несмотря на ограничения, бизнес в России активно развивается, также это касается и импортозамещения.

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Деловая программа форума состоит из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». Кроме того, на мероприятии запланированы 15 двусторонних встреч с зарубежными бизнес-партнерами России.

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