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Эксперт назвал главную интригу в конфликте Израиля и Ирана

Политолог Пинчук: неизвестно, как в конфликте Израиля и Ирана поведет себя Китай
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Yossi Zeliger/Reuters

Главной интригой в нынешнем конфликте между Израилем и Ираном является Китай. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. Как поведет себя Пекин пока непонятно, отметил эксперт.

«Реальным и объективным сюзереном Ирана — экономическим, конечно, в первую очередь, является Китай, а не Россия. <...> Китай выступает связующим звеном с целой кавалькадой антизападных стран — это Пакистан, Северная Корея, Иран, ну и мы тоже», — сказал Пинчук.

По его словам, необходимо говорить именно о действиях этого союза, а не одного из его элементов. Однако «объективной информации пока не просматривается».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Взаимные атаки продолжаются по сей день. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что у Ирана могут появиться «неожиданные союзники».

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