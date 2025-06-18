В Госдуме заявили, что у Ирана могут появиться «неожиданные союзники»

Дональда Трампа подталкивают к «большой войне» на Ближнем Востоке демократические медиа в США, им не нужна «фейковая пробирка Колина Пауэлла», заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Точно можно сказать, что Трампа подталкивают к большой войне, но делают это пока лишь демократические, то есть оппозиционные ему СМИ: CNN советует, куда по Ирану больнее ударить; ABC News устанавливают сроки атаки. Удивительно, что для этого теперь не нужно даже фейковой пробирки Колина Пауэлла, которой он потрясал в ООН перед вторжением в Ирак. Для западного мира теперь достаточно назвать кого-то злодеем, и можно уже бомбить», — сказал он.

Депутат считает, что по Ирану «бьют просто потому, что могут», понимая, что в стране устаревшая система ПВО.

«Уверяю вас, Израиль не напал бы, будь у Ирана и в самом деле ядерное оружие, которым Тель-Авив пытается всех запугать. Трамп ведь открыто признал это — иранской бомбы нет — и после этого Вашингтон стал настаивать на полной капитуляции Тегерана. Бьют просто потому, что могут, очевидно, понимая, что у Ирана устаревшая ПВО и противоречия среди военного командования», — подчеркнул он.

Если США введут войска в Иран, то завязнут, как в Афганистане, считает депутат.

«Тем не менее, конфликт остается региональным до тех пор, пока в него не вмешались Соединенные Штаты. Перед Трампом стоит нелегкий выбор: можно ввести войска и завязнуть, как в Афганистане, не получив ожидаемой быстрой победы; или попытаться уладить все миром. С нашей колокольни вообще непонятно, с какого перепугу США лезут на Ближний Восток, на другой континент, снова вживаясь в роль то ли мирового полицейского, то ли мирового оккупанта», — сказал он.

Журавлев предположил, у Ирана могут объявиться «весьма неожиданные союзники».

«Не уверен, что она Трампу по плечу, геополитическая ситуация в мире изменилась со времен «Бури в пустыне», и у Ирана могут объявиться весьма неожиданные союзники», — заключил он.

В ночь на 13 июня Израиль объявил об операции «Восходящий лев» и нанес удары по иранским военным целям, в том числе в центре столицы, командирам и объектам иранской ядерной программы. В ответ Тегеран объявил об операции «Правдивое обещание 3». С тех пор сторон атакуют друг друга на протяжении недели. Президент США Дональд Трамп потребовал от обеих стран заключить мирное соглашение, к Тегерану он обратился с предложением безоговорочно капитулировать.

Ранее в Израиле рассказали о более 800 пострадавших при иранских атаках.