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Политолог назвал конфликт на Ближнем Востоке операцией США

Политолог Пинчук: конфликт на Ближнем Востоке является операцией США
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Itai Ron/Reuters

Нынешний конфликт между Израилем и Ираном — операция США. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. По его словам, «рассуждения о том, виляет ли хвост собакой или собака хвостом, бессмысленны».

«Тайна израильского военного чуда — это в первую очередь закаленность в Великой Отечественной войне. Поскольку советские солдаты, кто, пройдя до Берлина, кто, выйдя из стен Бухенвальда и Освенцима, построили новое государство и дали по зубам расслабленным соседям, которые такой закалки не знали. В дальнейшем понятно, что Израиль был перехвачен Штатами», — отметил эксперт.

Он добавил, что с момента нанесения первого удара по Ирану за Израилем, который выступает как якобы самостоятельное государство, стоят Соединенные Штаты.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Взаимные атаки продолжаются по сей день.

Ранее американский журналист рассказал, чем грозит США конфликт с Ираном.

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