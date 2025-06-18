На Западе констатировали «новую реальность» для G7 из-за Трампа

Bloomberg: G7 столкнулась с новой реальностью, так как Трамп разрушил единство

Страны «Большой семерки» столкнулись с новой реальностью, поскольку американский лидер Дональд Трамп разрушил единство G7. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как следует из текста, раньше встречи «Большой семерки» служили для координации мировыми лидерами их ответов на насущные проблемы дня, от изменений климата до экономических кризисов и конфликтов. Однако сегодня ситуация изменилась после того, как Трамп ввел собственные правила дипломатии, «заставив других лидеров ходить на цыпочках».

«С приходом Трампа к власти способность стран G7 объединяться и вырабатывать общую цель по ряду глобальных проблем была существенно подорвана. Особенно в нынешних обстоятельствах это не решит всех мировых проблем», — заявил бывший помощник Барака Обамы Мэтью Гудман.

Лидеры других стран начинают понимать, что должны действовать самостоятельно, без гарантированной помощи из Вашингтона, отмечается в материале.

До этого газета The Guardian писала, что президент Владимир Зеленский на прошедшем саммите «Большой семерки» выглядел печальным, а украинские дипломаты оказались «разочарованными и озлобленными» отказом американского лидера Дональда Трампа сделать республику приоритетом

Ранее Макрон опубликовал видео с саммита «Большой семерки» под российскую песню.