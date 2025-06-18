СМИ: Келлог намерен провести встречу с президентом Белоруссии

Специальный посланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог намерен в ближайшие дни посетить Белоруссию и провести встречу с лидером страны Александром Лукашенко. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, темы потенциального разговора пока неясны, хотя спецпосланник президента США в частном порядке представлял поездку в качестве шага, который может помочь начать мирные переговоры о прекращении конфликта на Украине.

Американский Госдепартамент и белорусское посольство в Соединенных Штатах от дачи комментариев отказались. Белый дом и сам Келлог также не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.

Reuters отмечает, что планирование таких встреч требует тщательных консультаций, и поэтому не исключено, что планы могут измениться и поездка Келлога в Минск может быть перенесена или даже отменена.

Источники агентства в Вашингтоне считают, что американские власти обсуждают способы вывести Белоруссию из сферы влияния России в орбиту США, даже в незначительной степени.

9 мая Лукашенко заявил, что Россия давно готова заключить мир с Украиной.

Ранее Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине.