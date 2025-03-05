В Баку захотели закрыть представительство Красного Креста

Правительство Азербайджана уведомило представительство Международного Комитета Красного Креста (МККК) в стране о намерении закрыть эту структуру. Об этом ТАСС сообщила руководитель департамента по связям с общественностью азербайджанского представительства организации Илаха Гусейнова.

Гусейнова отметила, что в настоящее время представительство находится в контакте с органами власти и подчеркнула, что этот процесс является частью конфиденциального и двустороннего диалога.

Как сообщает информационное агентство Азербайджана AПА, мотивацией для прекращения деятельности представительства международной организации названо «отсутствие необходимости» в Красном кресте на территории страны. При этом Баку не прекращает сотрудничество с международными структурами, указало агентство.

Агентство также отметило, что Госпогранслужба Азербайджана подозревала международную организацию в использовании автомобилей скорой помощи. По мнению госоргана, делалось это «в целях осуществления контрабанды».

27 февраля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщала, что Россия находится в контакте с Азербайджаном по теме закрытия представительства агентства Sputnik из международной медиагруппы «России сегодня».

Ранее МККК сообщил о 16 тысячах сообщений о пленных в России и на Украине