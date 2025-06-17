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Трампа сравнили с Трумэном, отдавшим приказ о сбросе ядерной бомбы на Японию

Посол США в Израиле Майк Хакаби сравнил Трампа с Гарри Трумэном
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Kevin Lamarque/Reuters

Американский посол в Израиле Майк Хакаби сравнил президента США Дональда Трампа с экс-лидером Соединенных Штатов Гарри Трумэном. Скриншот его сообщения глава Белого дома опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Ни один президент за мою жизнь не оказывался в такой позиции, как вы. Не было такого со времен Трумэна в 1945 году», — говорится в обращении посла к Трампу.

По словам Майка Хакаби, для него имеет значение только один голос, и это голос Трампа. Посол назвал себя «назначенным слугой» американского президента и заявил, что он всегда к его услугам.

В ответ Трамп назвал Хакаби «прекрасным человеком».

Почему посол сравнил Трампа с Трумэном, остается загадкой. Гарри Трумэн вошел в историю как 33-й президент США. Именно он в 1945 году отдал приказ сбросить ядерную бомбу на Японию. С его именем связывают начало холодной войны США с СССР. Также при Трумэне было создано новое еврейское государство, получившее название Израиль.

В израильских группах в соцсетях после публикации этого поста Трампа предположили, что США намерены принять прямое участие в атаке Израиля на Иран.

До этого Трамп назвал побеждающую сторону в военном конфликте Ирана и Израиля. По мнению американского лидера, Тегеран не побеждает в этой войне.

Также Трамп рассказал, кого поддерживают США в контексте эскалации на Ближнем Востоке. Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты находятся на стороне Израиля, который «сейчас в хорошем положении».

Ранее Трамп заявил, что США жестко ответят при атаках Ирана на американских военных.

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