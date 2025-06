Иран обратил внимание лидеров стран «Большой семерки» на действия Израиля

Иран призывает страны «Большой семерки» (G7) отказаться от «однобокой» риторики после заявления о поддержке Израиля. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на своей странице в социальной сети X.

По данным The Guardian, руководители стран G7 в итоговом заявлении саммита в Канаде заявили о поддержке Израиля, при этом Иран они охарактеризовали как источник нестабильности и террора на Ближнем Востоке. Согласно информации The New York Times, итоговое заявление на саммите G7 подписано всеми семью лидерами, включая президента США Дональда Трампа, покинувшего мероприятие досрочно на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Багаи подчеркнул, что в заявлении лидеров G7 откровенно игнорируется «неприкрытая агрессия» Израиля против Ирана и нападения на мирную ядерную инфраструктуру, а также неизбирательные удары по жилым районам Исламской Республики.

Дипломат отметил, что Израиль развязал войну против Ирана и атаковал ядерные объекты республики в нарушение статьи 2 Устава ООН, несмотря на запрет применять силу против мирных ядерных объектов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее представители Ирана назвали условие для возобновления переговоров с США.