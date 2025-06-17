России нельзя снижать внимание к своим традиционным символам, поскольку в противном случае Украина может присвоить их себе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Только мы моргнем, на миллиметр, на грамм, на секунду снизим наше внимание к традиционным символам нашей страны, к фольклору, к народничеству, они (украинцы. — «Газета.Ru») тут же присвоят это себе», — отметила Захарова.

В качестве примера дипломат привела матрешки и кокошники, которые Украина может назвать своими. Представитель МИД РФ выразила опасения, что если это произойдет, России придется просить разрешения, чтобы использовать эту символику.

До этого Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он на деньги США пытается выманить украинцев из-за рубежа, чтобы их «добить». Она подчеркнула, что мир стал свидетелем «вымарывания» украинцев западными элитами и расставленными ими на Украине исполнителями.

Кроме того, Захарова отметила, что Украиной управляют люди, которые не имеют исторического отношения к ней. По ее мнению, большую часть страны «разворовали и украли, вывезли награбленное, историю переписали и памятники уничтожили», после чего «перешли к физическому уничтожению коренного населения».

Ранее Захарова прокомментировала установку мусорного бака для «советской ностальгии» в Вильнюсе.