Украинский лидер Владимир Зеленский на деньги США стремится выманить последних украинцев из-за рубежа для того, чтобы их «добить». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение МИД Украины, который запретил своим заграничным дипломатическим учреждениям совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

«Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить», — отметила Захарова, подчеркнув, что мир стал свидетелем «вымарывания» украинцев западными элитами и расставленными ими на Украине исполнителями.

По словам официального представителя МИД РФ, на самом деле управляют Украиной не имеющие исторического отношения к ней силы. Она констатировала, что большую часть Украины «разворовали и украли, вывезли награбленное, историю переписали и памятники уничтожили», после чего «перешли к физическому уничтожению коренного населения».

До этого министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста.

В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорилось, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращения на Украину.

Ранее Зеленский объяснил причины снижения возраста мобилизации на Украине.