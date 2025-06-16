Философ Дугин назвал серьезным ударом для России конфликт Ирана и Израиля

Философ Дугин: симпатии почти всего мира на стороне Ирана в конфликте с Израилем

Симпатии практически всего мира, даже стран Запада, находятся на стороне Ирана в конфликте с Израилем. Такое мнение высказал философ Александр Дугин в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что Иран является союзником России. С самого начала российской специальной военной операции на Украине Тегеран поддержал Москву, отметил философ.

«Поэтому для нас (для России — прим. ред.) это очень серьезный удар…» — сказал Дугин.

Он назвал поведение Израиля «кровожадным, жестоким и человеконенавистническим». По мнению Дугина, сегодня быть союзником Израиля «неэтично».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.