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В Канаде перехватили самолет, летевший в беспилотной зоне над саммитом G7

CBC: истребители перехватили частный самолет в небе над саммитом G7 в Канаде
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Shutterstock

Над районом Кананаскис в провинции Альберта (Канада), где проходит саммит стран «Большой семерки» (G7), командование воздушно-космической обороны Северной Америки перехватило частный самолет. Об этом сообщил канадский телеканал CBC News со ссылкой на пресс-службу объединенной группы по обеспечению безопасности саммита.

Сообщается, что к летевшему в беспилотной зоне объекту направили истребители CF-18 Hornet. При этом, военным пришлось предпринять «множество шагов для привлечения внимания пилота». После установления контакта он самостоятельно приземлился и сдался канадской полиции.

«Каждый пилот обязан убедиться в отсутствии ограничений в воздушном пространстве, где собирается летать», — заявили телеканалу в пресс-службе.

Саммит «Большой семерки», куда входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, проходит с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис, провинция Альберта. Президент США Дональд Трамп уже прибыл в Канаду для участия в мероприятии.

До этого представитель Белого дома анонсировал переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7.

Ранее европейские дипломаты заявили, что страны G7 не смогут поддержать Украину.

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