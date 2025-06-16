СМИ сообщили, что Иран якобы ведет переговоры с РФ об эвакуации высокопоставленных чиновников

Представители Ирана якобы ведут переговоры с Россией по поводу эвакуации чиновников из аппарата Верховного лидера исламской республики. Об этом пишет местное издание Iran International.

В России ни о чем подобном не сообщали.

«‎Iran International получил информацию о том, что Али Асгар Хеджази, заместитель руководителя аппарата Верховного лидера Али Хаменеи, ведет переговоры с российскими официальными лицами, чтобы обеспечить потенциальный выезд из Ирана для себя и своей семьи в случае ухудшения ситуации», — сказано в сообщении.

Представители РФ, как следует из материала, заявили, что в случае эскалации Москва будет способствовать его эвакуации по безопасному коридору.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее посольство Израиля в Москве приостановило работу.