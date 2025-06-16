Стало известно о судьбе делегации из Казани, прибывшей в Иран с рабочим визитом

Делегация из Казани, которая прилетела в Иран с рабочим визитом на прошлой неделе, удалось пересечь границу Ирана и Азербайджана вместе с группой российских граждан накануне вечером. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщила директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Вечером 15 июня участники нашей делегации пересекли государственную границу Ирана и Азербайджана. С нами все в порядке. Благодарим азербайджанских коллег за прием и трансфер. Спасибо всем, кто переживал, за поддержку», — сказала Санникова.

По ее словам, членов делегации разместили в гостинице, они приехали в Баку на автобусе. Она уточнила, что вопрос с их возвращением в Россию решается.

В сообщении уточнили, что участники прибыли в Иран в четверг, 12 июня, целью встречи стало развитие отношений в туристической и архитектурной сферах.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

16 июня стало известно, что Иран продлил отмену внутренних и международных авиарейсов до 02:00 17 июня.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Нетаньяху об ударах по Ирану.