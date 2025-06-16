Иран вновь продлил отмену внутренних и международных авиарейсов

Иран продлил отмену внутренних и международных авиарейсов до 02:00 17 июня. Об этом сообщила Организация гражданской авиации исламской республики, передает агентство Mehr.

«Воздушное пространство страны объявляется закрытым до 02:00 (01:30 мск) 17 июня», — говорится в сообщении.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила 33% всех ракетных установок Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее эксперт оценил влияние обострения вокруг Ирана и Израиля на мировую экономику.