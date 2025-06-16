Песков ответил на вопрос о возможности РФ повлиять на конфликт на Ближнем Востоке

Песков заявил об актуальности предложения о вывозе иранского урана в Россию

Предложение о вывозе иранского урана на территорию России остается на столе и сохраняет актуальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос во время брифинга.

Тем не менее воплотить это предложение в жизнь стал сложнее, поскольку с началом боевых действий между Израилем и Ираном ситуация осложнилась.

«Россия сохраняет свою готовность сделать все, что необходимо для того, чтобы устранить первопричину этого кризиса», — сказал он.

Песков также добавил, что на данный момент решений о полной эвакуации граждан РФ из Ирана и Израиля не принималось.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее в России допустили дефицит нефти в мире из-за войны Израиля и Ирана.