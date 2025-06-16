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Встречу Трампа с Зеленским на саммите G7 назвали «подслащенной пилюлей»

Ордуханян: Трамп согласился на встречу с Зеленским из-за просьб Европы
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Ben Curtis/AP

Сложно прогнозировать, о чем пойдет речь на встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на полях G7, но точно можно говорить, что эта встреча будет не из приятных для обеих сторон. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил американист Рафаэль Ордуханян.

«В ходе встречи Трамп будет и дальше показывать свое презрение и абсолютное нежелание работать с киевским режимом и с этим так называемым президентом Зеленским. Понятно, что эта встреча стала в принципе возможной только после многочисленных просьб европейских лидеров и самого премьер-министра Канады», — сказал политолог.

Американист назвал эту встречу «подслащенной пилюлей» для Зеленского.

«Реалии таковы, что у Запада сейчас нет ни возможности, ни желания заниматься Украиной. Запад сейчас будет реализовать свою имперскую сущность в другой сфере, потому что с Россией этого не получилось. Сейчас вот на горизонте замаячил масштабный конфликт на Ближнем Востоке, так что США уж точно переключатся на это поле», — заключил Ордуханян.

Белый дом сообщил, что президент США планирует провести переговоры с президентом Украины на полях саммита G7 в Канаде. Помимо встречи с Зеленским, Трамп также пообщается с премьером Канады Марком Карни и главой Мексики Клаудией Шейнбаум.

Саммит «Большой семерки», куда входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, проходит с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис, провинция Альберта. Ранее Трамп уже прибыл в Канаду для участия в мероприятии.

Ранее британский дипломат усомнился в необходимости присутствия Зеленского на саммите G7.

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