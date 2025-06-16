На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предрекли превращение США в страну «черных полковников»

Американист Васильев: парад в день рождения Трампа обозначил новую роль ВС США
close
Jonathan Ernst/REUTERS

Парад, посвященный 250-летию армии США, который был проведен в Вашингтоне в день рождения президента Дональда Трампа, не случайно совпал с протестами мигрантов. Это было очень показательным жестом американского президента. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Парад и протесты мигрантов, которые, без сомнения, поддерживаются Демократической партией, не случайно совпали по таймингу. Сразу же после парада Трамп отдал указание принять все меры, чтобы ускорить процесс задержания и депортации нелегальных мигрантов. Это тоже было сделано демонстративно. Эта игра имеет стратегическое значение, и парад может предвещать далеко идущие изменения в американской внутренней политике», — сказал американист.

Он считает, что Трамп хочет изменить сам механизм функционирования американской демократии — США будут превращаться в страну, где главную роль играют «черные полковники и горячие майоры».

«Проведя парад впервые с 1991 года, Трамп как бы прописывает новую роль американских вооруженных сил. Он намекает, что главную роль в американской внутренней политике теперь будет играть класс, который олицетворяет нынешний министр обороны Питер Хегсет», — пояснил Васильев. 

Демократы понимают опасность подобной перспективы и пытаются «скомпрометировать» Трампа, «пуская в ход» мигрантов, которые согласны «раскачивать ситуацию при оказании необходимой поддержки», считает политолог.

В воскресенье, 15 июня, в Вашингтоне состоялся парад, посвященный 250-летию армии США. В нем приняли участие 84 единицы военной техники и 6,7 тыс. военнослужащих. В день парада президенту США Трампу исполнилось 79 лет.

За несколько часов до мероприятия в Вашингтоне по всей стране прошли многотысячные протесты против политики нынешней администрации Белого дома под названием «Без королей». В основном митинги и собрания проходили мирно, но в некоторых местах закончились разгоном протестующих против высылки мигрантов.

Ранее в США усомнились в необходимости устроенного Трампом военного парада.

Все новости на тему:
Протесты в Лос-Анджелесе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами