Страны — члены НАТО проигнорировали предупреждения России насчет Украины, тем самым спровоцировав украинский кризис. Об этом заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала DeepDive.

«Россия предупреждала, что применит военно-технические средства. Конфликт на Украине можно было предотвратить», — считает он.

По мнению Дэвиса, альянс не отреагировал на предостережения мировой ядерной сверхдержавы и до сих пор не вынес уроки. Теперь, отметил он, страны НАТО перебрасывают войска почти до самой границы с РФ в Литве и продолжают наращивать силы, прикрывая ситуацию якобы «политикой сдерживания».

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на документы заявило, что на предстоящем саммите НАТО страны-члены не будут упоминать о возможном членстве Украины в военном блоке, однако рассмотрят инициативу включения расходов на поддержку республики в заданную цель трат на оборону в 5% от ВВП. По данным агентства, союзники по НАТО рассмотрят возможность включения взносов на поддержку Украины в новые целевые расходы, которые, как ожидается, члены альянса примут на саммите лидеров в конце этого месяца.

Ранее в бундестаге призвали НАТО к решительным мерам из-за России.