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Пезешкиан заявил, что Иран не стремится обладать ядерным оружием

Пезешкиан сказал Макрону, что Тегеран не стремится обладать ядерным оружием
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Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран не стремится получить ядерное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе иранского лидера.

«Иран, опираясь на фетву верховного лидера, никогда не стремился и не стремится к обладанию ядерным оружием», — сказал он.

Пезешкиан добавил, что Иран хотел добиться взаимопонимания с другими странами за счет диалога, однако «мировые державы приняли ложь Израиля».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее Израиль заявил об ударе по подземному складу с иранскими ракетами.

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