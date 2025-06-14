Эрдоган обсудил с Трампом способ решения конфликта Израиля и Ирана

Эрдоган по телефону обсудил с Трампом конфликт Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает в соцсети X управление по коммуникациям администрации турецкого лидера.

Согласно пресс-релизу, политики обсудили конфликт Израиля и Ирана, а также ситуацию в регионе и мире. Эрдоган отметил, что Турция внимательно наблюдает за ростом напряженности на Ближнем Востоке.

«Турция поддерживает позицию США, что для разрешения противоречий необходимо продолжить ядерные переговоры», — говорится в заявлении.

Там подчеркивается, что Анкара готова сделать все возможное для предотвращения неконтролируемой эскалации происходящего.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.