Эрдоган призвал Сирию сохранять нейтралитет в региональном конфликте

Эрдоган заявил, что Сирии нужно оставаться в стороне от регионального конфликта

В телефонном разговоре между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа турецкий лидер подчеркнул необходимость для Дамаска сохранять нейтралитет в условиях обострившейся конфликтной обстановки в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные проблемы. Президент Эрдоган указал на то, что спираль насилия, спровоцированная Израилем, угрожает региону, подчеркнув, что для Сирии важно оставаться в стороне от этой конфликтной обстановки», — сообщила канцелярия турецкого президента.

Эрдоган также отметил, что в сложившейся ситуации, вызванной действиями Израиля, необходимо уделять повышенное внимание вопросам, связанным с деятельностью террористических организаций и «радикальных элементов».

Востоковед-арабист Андрей Чупрыгин выразил мнение, что в случае продолжения массированных ударов по Ирану, Тегеран будет стремиться к адекватному ответу Израилю. Эксперт пояснил, что в ближневосточной, да и в целом в восточной культуре, не принято «подставлять вторую щеку». Он предположил, что Израиль и Иран могут начать войну на территории Сирии и Ирака.

Ранее Зеленский оценил, как обострение на Ближнем Востоке повлияет на Украину.