Зеленский оценил, как обострение на Ближнем Востоке повлияет на Украину

Зеленский заявил об отрицательном влиянии обострения на Ближнем Востоке на Украину

Президент Владимир Зеленский признал, что обострение на Ближнем Востоке может негативно отразиться на Украине, пишет «Страна.ua».

Он обратил внимание на то, что удары уже вызвали резкий рост цен на нефть.

«Для Украины это отрицательно, ведь РФ усиливается за счет больших доходов от экспорта нефти. Этот фактор нам точно не помогает», — сказал политик.

Зеленский добавил, что на фоне происходящего и наращивания поддержки Израиля не хотелось бы, чтобы сокращалась помощь Киеву.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожает атаковать военные объекты Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский обвинил шефа Пентагона в деморализации Украины.