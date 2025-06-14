Макрон призвал президента Ирана вернуться за стол переговоров и «разрядить ситуацию»

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X, что провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Французский политик призвал собеседника как можно скорее возобновить переговоры.

«Иранская ядерная программа — серьезный вопрос, который должен быть урегулирован путем переговоров», — отметил он.

Макрон выразил готовность внести свой вклад и сделать все для заключения соглашения, которое позволит «разрядить ситуацию». Он также призвал Пезешкиана избегать эскалации.

В 2015 году Иран заключил «ядерную сделку» с США, Францией, Великобританией, Германией, КНР и Россией: он обязался поставить свой ядерный потенциал на международный контроль в обмен на снятие санкций. В 2018 году, во время своего первого срока, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения, а Тегеран в ответ начал сокращать свои обязательства. После возвращения в Белый дом в 2025-м Трамп решил возобновить переговоры.

Очередная встреча представителей США и Ирана должна была состояться 15 июня. Однако издание The Hill со ссылкой на региональный СМИ написало, что Иран отказался принимать в ней участие в связи с ударами Израиля.

Ранее Пезешкиан предупредил Израиль о более мощном ответе на новые атаки.