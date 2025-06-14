На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон призвал президента Ирана вернуться за стол переговоров и «разрядить ситуацию»

Макрон призвал президента Ирана обсуждать ядерную программу на переговорах
close
Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X, что провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Французский политик призвал собеседника как можно скорее возобновить переговоры.

«Иранская ядерная программа — серьезный вопрос, который должен быть урегулирован путем переговоров», — отметил он.

Макрон выразил готовность внести свой вклад и сделать все для заключения соглашения, которое позволит «разрядить ситуацию». Он также призвал Пезешкиана избегать эскалации.

В 2015 году Иран заключил «ядерную сделку» с США, Францией, Великобританией, Германией, КНР и Россией: он обязался поставить свой ядерный потенциал на международный контроль в обмен на снятие санкций. В 2018 году, во время своего первого срока, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения, а Тегеран в ответ начал сокращать свои обязательства. После возвращения в Белый дом в 2025-м Трамп решил возобновить переговоры.

Очередная встреча представителей США и Ирана должна была состояться 15 июня. Однако издание The Hill со ссылкой на региональный СМИ написало, что Иран отказался принимать в ней участие в связи с ударами Израиля.

Ранее Пезешкиан предупредил Израиль о более мощном ответе на новые атаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами