FT: стремление Трампа к диалогу с Ираном было уловкой

FT: Трамп хитрил, когда показывал заинтересованность в переговорах с Ираном

Бывший сотрудник Государственного департамента США Аарон Миллер заявил британской газете Financial Times (FT), что Вашингтон намеренно поддерживал информацию о запланированных переговорах по иранской ядерной программе, зная о готовящейся атаке на Иран.

«В этой степени они сотрудничали с израильтянами, и уловка явно сработала», — отметил Миллер.

До этого представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, запланированные на 15 июня, утратили свой смысл после израильской атаки.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Ранее в США узнали, что Израиль ликвидировал представителей Ирана, с которыми вел переговоры Трамп.