Зеленскому не понравилось, что Рубио опубликовал поздравление с Днем России

Зеленский признался, что ему не понравилось поздравление Рубио с Днем России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не понравилось поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Я не буду скрывать. Это День независимости России. Эта война именно за независимость Украины. Да, я воспринимаю не с большим позитивом, когда люди хотят забрать независимость у Украины, а наша партнерская страна — США — их поздравляют с таким днем», — сказал он.

12 июня Рубио поздравил россиян с Днем России. Он подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией ради мира с Украиной. Рубио выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине приведет к более взаимовыгодным отношениям США и России. По его словам, «США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему».

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя поздравление госсекретаря США, отметил, что отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов находятся в стадии восстановления диалога.

Ранее бывший хоккейный вратарь Гашек осудил Рубио за поздравление с Днем России.