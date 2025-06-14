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США не поддержали идею снизить потолок цен на российскую нефть

Bloomberg: США отказались поддержать новый потолок цен на нефть из РФ
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Максим Богодвид/РИА Новости

Соединенные Штаты отказались поддержать новый потолок цен на российскую нефть, предложенный Европейской комиссией. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Уточняется, что союзники США по «Большой семерке» рассчитывали на то, что на ближайшем саммите организации в Канаде получится согласовать снижение потолка цен. Источники Bloomberg утверждают, что ЕС и Британия могли бы попытаться ввести этот потолок цен самостоятельно, но это будет не так эффективно, как при поддержке США.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Каллас уточнила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против России станут меры в сфере энергетики. Она заявила, что в первую очередь ограничения коснутся потолка цен на нефть.

Заместитель руководителя министерства иностранных дел России Александр Грушко позднее отметил, что Россия примет ответные меры на новые санкции Евросоюза.

Ранее премьер Словакии пригрозил заблокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС.

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