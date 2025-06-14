В Иране заявили о гибели младенцев из-за удара Израиля

ТАСС: в иранском Шахид Чамране от удара Израиля погибли 40 взрослых и 20 детей

Жилой дом в городе Шахид Чамран на юго-западе Ирана обрушился вечером 13 июня в результате ударов Израиля, погибли 40 взрослых и 20 детей. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания, передает ТАСС.

Отмечается, что тела десяти человек все еще находятся под завалами. Среди погибших — шестимесячные и девятимесячные младенцы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.