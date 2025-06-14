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Американский конгресс проверит действия властей Калифорнии и Лос-Анджелеса

Newsweek: республиканцы проверят действия мэров Лос-Анджелеса и Калифорнии
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Reuters

Члены Республиканской партии в комитете по надзору палаты представителей Соединенных Штатов инициировали проверку в отношении мер, которые были приняты мэром Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом с целью противодействия протестам и беспорядкам, охватившим регион. Об этом сообщило издание Newsweek.

Председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер и конгрессмен Клэй Хиггинс отправили обвинительные письма Ньюсому, Басс, а также в министерство юстиции.

«Они осудили меры президента США Дональда Трампа по пресечению насилия, учиненного бунтовщиками в Лос-Анджелесе, прибегая к безосновательным обвинениям в его адрес относительно действий агрессивных участников беспорядков,» — говорится в публикации.

Комер также распорядился, чтобы лидеры передали все документы о своих контактах друг с другом и с полицейскими по вопросу беспорядков и протестов.

До этого Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе заявил на своей странице в Truth Social, что губернатор Калифорнии потерял контроль над ситуацией в городе.

Ранее Трамп предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.

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