Американский конгресс проверит действия властей Калифорнии и Лос-Анджелеса

Члены Республиканской партии в комитете по надзору палаты представителей Соединенных Штатов инициировали проверку в отношении мер, которые были приняты мэром Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом с целью противодействия протестам и беспорядкам, охватившим регион. Об этом сообщило издание Newsweek.

Председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер и конгрессмен Клэй Хиггинс отправили обвинительные письма Ньюсому, Басс, а также в министерство юстиции.

«Они осудили меры президента США Дональда Трампа по пресечению насилия, учиненного бунтовщиками в Лос-Анджелесе, прибегая к безосновательным обвинениям в его адрес относительно действий агрессивных участников беспорядков,» — говорится в публикации.

Комер также распорядился, чтобы лидеры передали все документы о своих контактах друг с другом и с полицейскими по вопросу беспорядков и протестов.

До этого Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе заявил на своей странице в Truth Social, что губернатор Калифорнии потерял контроль над ситуацией в городе.

Ранее Трамп предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.