Посол Израиля в РФ раскрыл причину, по которой был атакован Иран

Посол Израиля в РФ: Иран был атакован из-за прогресса на пути к ядерному оружию

Израиль провел атаку на ядерные объекты Ирана, поскольку считает, что прогресс Тегерана в разработке ядерного оружия представляет серьезную угрозу. Об этом сообщила посол Израиля в России Симона Гальперин в интервью ТАСС.

«Израиль не позволит сформироваться экзистенциальной угрозе своей безопасности со стороны режима, который открыто заявляет о намерении ее реализовать. И сегодня ночью в ответ на опасное сближение Ирана с возможностями в сфере ядерного оружия мы предприняли действия по нейтрализации этой угрозы», – отметила дипломат.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о старте операции под названием «Нация как лев». Основной целью этой операции является удар по ядерным и ракетным программам Ирана. Армия Израиля атаковала ряд городов Исламской Республики, включая Тегеран и Нетенз.

После этого иранские СМИ сообщили, что военные объекты израильской армии в Тель-Авиве и Хайфе могут стать целью контрудара Ирана после сегодняшней атаки Израиля.

Ранее МО Израиля показало видео с картой ударов по Ирану.