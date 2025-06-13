Алаудинов призвал к мобилизации, чтобы не допустить повторения ситуации с Ираном

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал мобилизовать от 500 тысяч до одного миллиона граждан в ВС РФ, чтобы «никто не вздумал с нами играть так, как с Ираном». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Я считаю, конечно, это мое личное мнение, что нам надо объявлять мобилизацию. Нам надо готовить заранее минимум 500 тысяч, а так реально миллион человек. Призвать и начать их готовить. Готовить их к тому, что уже началась война, которую мы и так знаем, что она идет, третья мировая война. Но она уже обрела новые витки, новые обороты», — сказал Алаудинов.

Кроме того, по его словам, такое развитие событий необходимо, чтобы никто не пытался «играть» с Россией так, как происходит с Ираном, имея в виду удар Израиля по республике. Мобилизационные мероприятия также помогут сплотиться и заранее подготовиться к потенциальной «большой войне», подчеркнул командир «Ахмата».

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что конфликт между Израилем и Ираном может перерасти в мировую войну, поэтому международное сообщество должно способствовать дипломатическому разрешению кризиса.

Ранее Израиль объявил мобилизацию резервистов.